（中央社記者許秩維台北10日電）教育部今天表示，高應科大、第一科大、高海科大已規劃合併，待行政院審議，若順利通過，預計明年2月併校，3校合併後將成為全國最大的科大，學生數僅次於台大。



國立高雄應用科技大學、國立高雄第一科技大學、國立高雄海洋科技大學等合併案討論多年，2014年時3校一度同意合併，但後來舉行校務會議討論時，高應大校務會議卻否決，因此僅由第一科大和高海科大2校合併，現在又恢復成3校合併。



教育部技職司長楊玉惠表示，3校合併案從民國101年討論至今，中間多次分分合合，後來兩校合併定案後，高應大又主動來文，表達願意加入合併的意願，因此依大學法規定，由教育部衡酌高教發展、教育資源分布、學校地緣位置等條件，擬訂國立大學合併計畫，並報行政院核定。



楊玉惠指出，過去大學合併大都由下而上，經學校校務會議通過後才決議合併，但因為高海科大代理校長已2年，第一科大校長明年也將卸任，學校都希望盡快確定，不要再拖下去，如果再透過校務會議討論，會花費更多時間，因此才由教育部規劃3校合併案，不再經過校務會議程序。



目前3校合併案已送到行政院，楊玉惠表示，政院預計7月底召開審議會，如順利通過，預計今年8月籌備、明年2月正式併校，初步規劃校名為「國立高雄科技大學」，並由教育部遴選新校長，未來3校合併後，不但成為全國最大的科技大學，學生數也僅次於台大，將成為南霸天。



高雄第一科技大學校長陳振遠表示，對合併案很期待，過去大家考慮太多，現在好不容易走到最後一關，3校合併對學校長遠發展是好事，雖然要經過一段磨合期，但合併後規模變大，能量也更大，還有1300多位教師，將可因應新的產業需求。1060710