尋找冒險王活動啟航！帶領青少年挑戰自我



(中央社訊息服務20170708 18:17:29)屏東縣政府運用公益彩券盈餘分配基金補助，由鹽埔區家庭福利服務中心於07月08日舉辦「尋找冒險王」-青少年探索體驗活動。藉由本次活動，增進青少年自信心及培養其冒險突破的精神。



本次活動參與對象為12~18歲青少年計20位，從一開始的陌生及害怕，透過參與及分享，逐漸建立團隊凝聚力及接受一連串的挑戰與任務，並於過程中學習團隊合作精神與問題解決能力。參加成員小德表示：「很少參加這類活動，透過活動過程認識很多好朋友，大家一起面對及解決任務的感覺很好，也可以互相分享感受跟想法，得到很多收穫，發現自己能做到很多自己想像不到的事情，對於自己也更有自信心，希望未來能多一點這類型的活動課程，讓我們有更多機會學習獨立及增強自信心。」另一位成員小誠，從一開始害羞不敢牽其他成員的手，經過整天的相處及課程，已經可以跟其他成員打成一片，看到明顯的成長。



正值暑假期間，吸引到來自不同地區的青少年參與，透過本次青少年探索體驗營熱烈參與情況，顯示本縣青少年對戶外休閒活動之重視與渴望，屏東縣共有七區家庭福利服務中心，這個夏天辦理了許多相關活動，這一夏，讓少年ㄟ動起來！



訊息來源：屏東縣政府



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