日前有一名空軍飛彈指揮部的王姓志願役士兵，因為不滿軍中的早餐伙食都是醬瓜等罐頭食品，將菜色上傳到臉書並且打卡，且抱怨難吃。空軍司令部以違反「國軍民用通信資訊器材管理規定」記過一次，王姓士兵該年度的6萬考績獎金瞬間消失。空軍憲兵指揮部也PO出文章，表達國軍中還是有好菜色，引發網路論戰。

對於王姓士兵的PO文，空軍司令部表示，當天早餐不僅有香菇肉粥、肉鬆、醬瓜等食品，還有起司蛋餅、芋香饅頭、綠豆湯等餐點。憲兵高雄204指揮部也PO出照片，一排歐式自助餐的排場，證明國軍的餐點飲食不差。空軍司令部表示，王姓士兵因用手機在營區內拍照，已經違反相關規定。

國軍智慧型手機均有安裝MDM管控軟體，營區內禁止拍照、打卡或熱點的分享，根據這次事件也使得王姓士兵記過一次。有立委質疑該次懲處是否懲罰太重，空軍司令部則表示，因該名士兵違反規定打卡拍照，懲處符合相關規定。

當兵時早餐為罐頭餐點其實挺正常。伙房兵通常於早上4點半就要開始準備，而人力又稀少的情況下，早餐用罐頭餐點比較省事且不容易出錯，但餐點的好壞其實跟該部隊的長官很有關係。

有網友留言，認為該名士兵應該惜福，「打仗有罐頭吃就不錯」；還有網友留言，認為國軍就是「被洪委員打趴的！」直言先前幾個軍紀案件中，對國軍的傷害太大。也有網友認為，該案件其實就只是很單純地士兵在營區內違反規定，使用手機打卡拍照才被記過，不要被餐點的議題給誤導了。（馮紹恩/綜合報導）