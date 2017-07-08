中研院社會所近日針對社會重大議題進行電話民調，其中題目關於同性婚姻的部份，有網友不滿，認為中研院的問卷有引導的嫌疑。中研會社會所6日針對網友的疑義部分，不但公開整份問卷，也將題目公布給網友釋疑。中研院社會所表示，本調查一向秉持學術中立，不做誘導性提問也無預設立場。

網友有疑義的地方為同性婚姻相關的問題，在網路上引用的內容為：「目前同性婚姻如果要修法，你贊成下列哪一種方法？（一）直接修改民法，破壞一夫一妻的傳統婚姻制度；（二）為同性戀者訂定專法，保障同性戀者就醫跟成家的權利」

但實際題目為：「關於婚姻平權的立法，請問您比較贊成下列哪一種狀況：(01)直接修改民法，改變婚姻是一男一女結婚的傳統定義；(02)另外訂立專法，保障同性戀伴侶的醫療、財產處理等權益」

中研院社會意向調查召集人楊文山和其研究團隊發表聲明，認為社會意向調查是公開的資料庫，由中研院社會所同仁所組成的團隊，進行問卷規劃與設計，並由中研院調查研究中心進行電話訪問調查。本調查自1999年來有系統地理解民眾對時事的態度，也透過每年兩次的定期訪問，掌握臺灣民眾態度的變遷，累積了許多寶貴研究資料。本調查一向秉持學術中立，不做誘導性提問也無預設立場。

而對於此次的調查主題，中研院社會所表示，包含乾淨能源與空氣污染、同性婚姻、年金改革、以及一例一休等近期發生的重要社會議題。我們感謝所有受訪者，同意受訪完成問卷，成為瞭解上述議題的第一手重要資料來源。

中研院社會所強調，為了確認訪問過程的中立性，他們抽樣核對訪員的訪問錄音檔案，發現訪員均根據問卷題目提問。感謝民眾對社會意向調查的關心與批評指教，研究小組將繼續堅守電話調查的科學性，以落實民意調查學術專業的執著與用心。（馮紹恩/綜合報導）

本次調查問卷位置 https://goo.gl/Cq8dt1