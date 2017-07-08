排灣族刺福球 感受原民熱力中央社 (2017-07-08 17:57)
（中央社記者邱俊欽桃園8日電）近千名居住在桃園的排灣族人今天熱情參與「刺福球」活動，藉由長老的帶領，與排灣語、中文同步口譯，讓全體族人感受排灣族語言之美，祈求豐收、安康及平安。
桃園市政府原住民族行政局今天表示，截至106年5月底止，設籍桃園市的排灣人總計有5527人，主要分布於桃園、中壢與龍潭等區，為了協助移居到都會區的排灣族人可以團聚、可以傳承語言與祭典，原民局特別在桃園區陽明運動公園舉辦排灣族「賜福球•圓平安」活動。
原民局表示，刺福球（賜福球），排灣族語稱Djemuljat，為重要的祭典儀式，福球（又稱祭球及藤球）主要是以葛藤等其他樹種樹皮製成；福球的意涵與祭儀過程所需的福球數量，因部落祭團而異，大致上會以祈求「豐收」、「安康」及「平安」等為主。
刺球以男性參加為主，孕婦及家中有孕婦的男性都不得參加；當巫師向上拋出福球時，大家便會奮力一搏希望能為家族爭取榮耀，祈求帶給家族平安及豐收作物。
桃園市政府原住民族行政局長林日龍說，「賜福球•圓平安」活動，須依照排灣族傳統儀式進行；但隨著時代的演進，目前都會區排灣族青年已無法進行，因此這次祭典經過部落長老同意，並且親自在場引導；活動全程也以雙語（排灣語、中文）同步口譯進行，讓全體族人感受排灣族語言之美。
林日龍也說，桃園市政府編列預算全力支持各族活動文化，基於尊重各族的文化差異，今年也將陸續舉行各族祭典，讓族群珍貴的文化，在都會區深耕傳承。1060708
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