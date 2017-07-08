（中央社記者游凱翔台北8日電）無樁共享單車oBike蔚為風潮，卻也造成部分交通亂象。台北市交通局指出，目前確實無法源依據僅能勸導，但已研擬「共享單車規範自治條例」，預估年底前送議會審議，明年實施。



oBike近期蔚為風潮，除了搶食單車租賃大餅外，民眾也多了另一種騎乘選擇，但也因為「隨借隨還」特性，除了被稱「考驗騎乘者公德心」外，不少待租車輛佔用機車格，台北市1999專線頻頻接獲檢舉。



台北市交通局運輸管理科長王湮筑坦言，租賃自行車並非特許行業，不需要向交通部、地方政府申請核准登記，只要有「商業登記」就能投車，加上法律規定，腳踏車除停放於腳踏車區外，也可以停放於機車格，並未違法。



不過，台北市目前已研擬「共享單車自治條例」，朝「申請必須給付許可費」、「使用市有地必須給付租金」方向進行，但細節仍在討論中，尚未定案；王湮筑指出，最快8月公告，若法治程序順利，年底就能送審議會，待三讀通過後，明年就能規範有租賃行為的共享單車。



王湮筑也說，目前雖然無法可管，但早已與oBike業者建立溝通平台，若待租的oBike遭檢舉造成民眾不便（停放機車格、亂停等），業者允諾在1個小時內派員移置車輛。



另外，如果要在大安森林公園等市區投車，業者允諾一次最多5台；如果是在郊區、且無YouBike站體，最多一次10台。



至於拖吊機制，王湮筑表示，北市已公布明年起針對違停自行車進行拖吊，依法收取新台幣100元（輛/次）移置費用，及25元（輛/半天）保管費用。若oBike遭拖吊也不例外，業者來領車仍須繳納罰鍰，至於怎樣與客戶追討，與公部門無關。



此外，有民眾質疑，為何北市不能效仿新北市以「公告」方式拖吊停放在機車格內的oBike？法務局官員指出，交通局確實有前來商討這個方法，但法源依據有疑慮，為了避免涉訟、有待研議，但最終仍必須朝自治條例進行。1060708