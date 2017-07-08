長跑賞夜色 府城安平馬拉松開跑中央社 (2017-07-08 17:37)
（中央社記者張榮祥台南8日電）在一片加油聲中，府城安平仲夏夜浪漫星光馬拉松今天傍晚開跑，數千人從起跑線出發，聲勢驚人，預估領先群將在夜幕降臨之初就會抵達終點。
府城星光馬拉松今年是第六年舉辦，台南今天白天悶熱氣溫高，但中午過後雲層開始增厚，涼爽不少，參賽者多提前抵達會場熱身。
這次星光馬拉松如往年般盛大，起跑點和終點都在安平林默娘公園，會場周遭還設有各式展售區，讓參賽者家人在等候時，可以四處逛品嚐美食。
今年賽事分為浪漫星光馬拉松的全馬42.195公里及漁光暮色健康跑10-12公里；主辦單位表示，共有7700人報名參賽，其中全馬4300人；全馬限時7小時，健康跑限時2小時10分。
星光馬拉松起跑分成2批，首先是全馬，半小時後才是健康跑；但在全馬開跑時，1名跑者剛離開起跑線時，疑因暈眩就被扶到路旁休息，旁人安慰說，全馬有7個小時，休息一下，身體沒問題再跑。1060708
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