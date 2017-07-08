美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)與世界銀行(World Bank)今天(8日)推出一項新基金，以幫助女性企業家獲取資本、金援與其他協助。

世界銀行總裁金墉(Jim Yong Kim)表示，這項名為「女性企業家資金倡議」(Women Entrepreneurs Finance Initiative)的基金，目前已從多個政府募得3億2,500萬美元，他並希望之後能擴大成數十億美元的基金。

這筆錢將被用來改善女性取得資本與進入市場的管道，提供技術協助、訓練與指導，推動公共政策，以及拿來投資支持女性與女性領導企業的計畫。

金墉說，「這不是個可愛的小計畫」，而是個可推動經濟成長的計畫。

金墉在一場女性企業家座談會作上述表示之際，正值20國集團(G20)領袖在德國城市漢堡(Hamburg)舉行峰會。

對於這項新的女性企業家基金，人在漢堡的美國總統川普(Donald Trump)也表示讚賞。川普並表示，他的政府承諾將投入5千萬美元給這項計畫。