（中央社記者邱俊欽桃園8日電）一年一度的桃園市大溪文藝季今天開幕，上百尊「大仙尪」齊聚，場面壯觀，數十個地方團體也都加入繞行活動，讓參與者感受到大溪老城的美麗風華。



2017大溪文藝季隆重登場，今年主題為「繞進老城好拾光」，上百尊大仙尪與陣頭一整天熱鬧踩街，也宣布活動從今天起到8月6日與民眾熱情見面。



大溪文藝季擁有豐富歷史，今年活動特別安排大溪社頭藝陣隊伍展演，同時也在新舊世代結合下，邀請流行音樂團隊，包括神棍樂團、打狗亂樂團、大溪在地樂團舉行別開生面的跨界共演，打造民俗藝陣與流行音樂跨界結合的展演。



一整天的遊街活動中，包括一心社、興安社等十多個團體，也派出具有看頭的三太子、土地公、濟公等「大仙尪」，加上醒獅團、舞龍、北管、大鼓等助陣，熱鬧喧天。



主辦單位表示，16日、17日安排傳統慶典遶境時間，22日、23日安排夏日音樂饗宴，活動期間推出30場體驗活動，讓民眾可以感受深度的文化體驗。1060708