（中央社記者王揚宇台北8日電）李明相與女友林佩瑩5年多前接觸桌遊後愛不釋手，去年更勇敢追夢創業，辭去穩定的工作開了桌遊店。他們說，桌遊能讓人與人互動更親密，希望大家來店裡忘記紛擾。



每天中午過後，正是李明相、林佩瑩忙碌的開始，他們穿梭店內打掃整理，準備一天的開店作業。



他們說，想起第一次接觸桌遊，那已是在5年前的事了，當初只想玩一小時，但沒想到越玩越起勁，還加買時數，桌遊的「後座力」真的很強。



李明相說，5年多前當兵退伍後，萌生開店想法，但因經濟還不穩定，所以選擇先進入職場，從事美髮用品業務工作，累積開店基金；不過，他和女友想開桌遊店的想法一刻都沒停過，在開店前就已經把店的LOGO畫好，也朝這個夢想逐步邁進。



「十年磨一劍！」然而，要從玩家變店家、把興趣當職業，並非一件簡單的事情。



年約27歲的他們為圓夢，走訪北中南大大小小的桌遊店，觀察動線規劃、室內裝潢、桌遊教學、餐飲供應等狀況，累積能量、做功課，終於去年6月底開了這間位在台北市承德路四段旁的桌遊店。



身為基督徒的林佩瑩、李明相特別把桌遊店取名「挪亞方舟」，其實是取自於聖經故事，因為他們希望這間店像是一艘船，能讓大家來到這邊可以開心的交談、互動，放下手中的3C產品，忘記世上的紛紛擾擾，享受在桌遊的樂趣中。



談起營運情況，李明相笑說，在試營運階段，前3小時讓客人免費玩，大家反應很好，客人也很多；試營運結束後，也有不少親友來體驗桌遊，還能維持；但過了3個月的蜜月期後，真正的考驗才開始，那時還曾碰上一個禮拜沒半位客人的窘境。



為了生存，林佩瑩兩人一起到附近的銘傳大學發傳單、用臉書對外宣傳，也反覆思考自己哪裡做不好、做不到，也靠著禱告向上帝尋求信心、動力，慢慢的生意日漸好轉、穩定。



此外，他們也尋找異業結盟機會，例如和先知的家全人關懷協會、Son Rise學生中心協會等單位合作，一方面讓大家更認識他們，也販售協會香皂、巧克力等公益產品，支持協會內需要幫助的年輕人。



李明相受訪時談起目前桌遊市場概況時指出，以台北市來說，至少就有百家桌遊店，競爭大、漸漸飽和，但玩桌遊的人本身不會有飽和的情況，看好市場前景，因為桌遊是一種老少咸宜、不分年齡層的遊戲，他們覺得十分幸運，因為能把興趣與工作互相結合。



李明相、林佩瑩也說，桌遊可以拉近人跟人之間的距離，在店內，就有不同桌、不認識的兩組人馬，經過一個下午，大家一起玩一場桌遊後就變成朋友，那種感覺其實很不賴，會抱持這個初衷繼續努力。1060708