國際身障桌球賽將登場 民眾體驗輪椅桌球中央社 (2017-07-08 17:30)
2017年台中國際身障桌球公開賽本月將在靜宜大學登場，台中市政府運動局8日舉辦宣傳活動，由國家代表隊選手與民眾互動體驗輪椅桌球。適逢週末，許多逛街民眾紛紛前往體驗與輪椅桌球選手打球。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 106年7月8日
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