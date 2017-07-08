基督徒情侶李明相（後中）、林佩瑩辭職圓夢開起桌遊店，他們認為桌遊可以拉近人跟人之間的距離，在店內就曾有不同桌、不認識的兩組人馬，大家一起玩一場桌遊後成為朋友。圖為李明相向客人解釋桌遊玩法。中央社記者王揚宇攝 106年7月8日