台中草湖溪畔自行車道完工 林佳龍視察中央社 (2017-07-08 17:30)
台中市府透過「自行車369」打造600公里環城自行車道，其中大里區草湖溪畔自行車道第一期工程今年3月完工。市長林佳龍（前左3）8日前往視察，推薦民眾前往運動休閒。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 106年7月8日
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