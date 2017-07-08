台中草湖溪畔自行車道完工中央社 (2017-07-08 17:30)
台中市府透過「自行車369」打造600公里環城自行車道，其中大里區草湖溪畔自行車道第一期工程今年3月完工，為台中市增加一個休閒好去處。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 106年7月8日
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