北市立法管制oBike 明年有望實施中央社 (2017-07-08 17:30)
無樁共享單車「oBike」蔚為風潮，卻也造成違規占用機車停車格等交通亂象，台北市1999專線頻頻接獲檢舉，民眾籲開罰。台北市交通局指出，目前確實無法源依據僅能勸導，但已研擬「共享單車規範自治條例」，最慢年底送審議會，明年三讀通過實施。中央社記者游凱翔攝 106年7月8日
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