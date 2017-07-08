草湖溪畔自行車道完工 林佳龍推薦代言中央社 (2017-07-08 17:16)
（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市府透過「自行車369」打造600公里環城自行車道，其中大里區草湖溪畔自行車道第一期工程今年3月完工。市長林佳龍今天前往視察，他擔任代言人推薦給市民前往運動休閒。
林佳龍表示，這條自行車道的完成，為台中市增加一個休閒好去處。未來市府會與周邊環境進行更多的綠美化，並串聯乾溪自行車道及山線自行車道，市府將納入第二期辦理，以回應地方期待。
林佳龍指出，台中市的東豐自行車道、潭雅神自行車道被列為台灣前10大休閒自行車道，相信新打造的草湖溪自行車道經過串聯後，將成為另一條重要的自行車道路廊。
林佳龍認為，自行車不只是休閒運動，更是一種生活態度；台中市氣候良好，擁有河川及鐵路，沿著河道、鐵道打造自行車道「三道合一」，也可讓台中交通更四通八達，並結合休閒旅遊及文化觀光，作為自行車的城市品牌也能順利建立。
台中市觀旅局表示，大里區草湖溪畔自行車道第一期建置工程，主要進行自行車道建置、安全護欄、休憩平台、休憩座椅等建置，施作路段自銀聯一橋至美群橋間，未來將串聯山線自行車道及乾溪自行車道系統。1060708
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