（中央社記者蘇木春台中8日電）2017年台中國際身障桌球公開賽本月將在靜宜大學登場，台中市政府運動局今天舉辦宣傳活動，由國家代表隊選手與民眾互動體驗輪椅桌球，直呼選手坐輪椅打桌球實在不簡單。



台中市運動局長王慶堂表示，市府致力打造台中成為運動城市，對身心障礙朋友的照護及身障體育推廣也投注很多心力。希望透過這次的公開賽，提升國內外選手相互交流經驗，也推廣台中市的身障體育外交事務。



台中國際身障桌球公開賽本月16日至19日將在靜宜大學登場，為廣邀民眾前往觀賽，運動局今天在豐原太平洋百貨廣場舉行宣傳活動，由國家代表隊選手與民眾互動體驗輪椅桌球。適逢週末，許多逛街民眾紛紛前往體驗與輪椅桌球選手打球。



台中市身心障礙者體育會理事長、議員陳清龍表示，今年宣傳活動打破往年方式，特別提供體驗機會讓民眾更認識身障運動，也從參與中感受選手的堅韌性及自信健康，邀請大家到靜宜大學為選手加油打氣。1060708