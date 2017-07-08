國際身障球賽將登場 民眾體驗輪椅桌球中央社 (2017-07-08 17:11)
（中央社記者蘇木春台中8日電）2017年台中國際身障桌球公開賽本月將在靜宜大學登場，台中市政府運動局今天舉辦宣傳活動，由國家代表隊選手與民眾互動體驗輪椅桌球，直呼選手坐輪椅打桌球實在不簡單。
台中市運動局長王慶堂表示，市府致力打造台中成為運動城市，對身心障礙朋友的照護及身障體育推廣也投注很多心力。希望透過這次的公開賽，提升國內外選手相互交流經驗，也推廣台中市的身障體育外交事務。
台中國際身障桌球公開賽本月16日至19日將在靜宜大學登場，為廣邀民眾前往觀賽，運動局今天在豐原太平洋百貨廣場舉行宣傳活動，由國家代表隊選手與民眾互動體驗輪椅桌球。適逢週末，許多逛街民眾紛紛前往體驗與輪椅桌球選手打球。
台中市身心障礙者體育會理事長、議員陳清龍表示，今年宣傳活動打破往年方式，特別提供體驗機會讓民眾更認識身障運動，也從參與中感受選手的堅韌性及自信健康，邀請大家到靜宜大學為選手加油打氣。1060708
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