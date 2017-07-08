民進黨婦女部辦理東南亞尋根之旅計畫徵件，錄取6名新住民第二代到父、母親的故鄉進行尋根之旅；8日也在台中舉辦巡迴座談會，尋根人蕭語嫣（右）回到越南記錄外公與外婆的生活，深入探尋母親在嫁來台前在越南自製衣服販賣的經驗。中央社記者蘇木春攝 106年7月8日