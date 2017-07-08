新埔大王蓮開放乘坐 民眾體驗水上飄（3）中央社 (2017-07-08 17:10)
新竹縣蓮花推廣協會理事長曾國渠在自家後方栽種600多坪蓮花，其中可以載重最高50公斤的「大王蓮」近日熟成，敢嘗試乘坐的民眾不妨前往體驗。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年7月8日
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