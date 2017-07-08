2017台灣國際熱氣球嘉年華 熱氣球光雕音樂會8日挑戰三仙台迎曙光



(中央社訊息服務20170708 15:32:41)「哇！曙光出現了，美極了」由台東縣政府辦理2017年台灣國際熱氣球嘉年華，第二場次的光雕音樂會今(8)日早上4點於成功鎮三仙台舉行，五顆熱氣球與曙光及緩緩升起的日出相輝映，讓現場數千的觀眾驚呼連連，覺得犧牲睡眠也是值得。



去年歷經尼伯特颱風侵襲而讓原排定的三仙台光雕音樂會被迫取消，今年主辦單位台東縣政府則是勢在必行，希望將華麗的光雕秀結合最美的三仙台曙光帶給最忠實的球迷們，清晨3點起即已有遊客或民眾陸續湧入三仙台風景區，聯外道路兩旁幾乎停滿車，一直綿延快到三仙國小，有些民眾前一晚就在成功鎮住宿，怕錯過美景，縣長黃健庭伉儷、成功鎮長黃博昌及縣議員林東滿等貴賓也到現場與鄉親共同欣賞，為了這場次光雕音樂會，台東縣政府於清晨2:40也分別從台東火車站及台東轉運站出發抵達三仙台活動會場的接駁公車，讓想參與絕美的曙光光雕音樂會的民眾不用為交通而煩惱。



縣長黃健庭表示，作為曙光光雕音樂會的場地-三仙台，其壯麗景色原本就征服了不少民眾，是國內外觀光客到台東必到的觀光據點，加上舉辦第七年已累計到訪遊客人數超過400萬人次的熱氣球，以及知名的三仙台曙光，相信會讓大家難忘。



此次三仙台曙光光雕音樂會的主題將為海洋與希望，5顆豎立在三仙台鵝卵石上的熱氣球，搭配暖呼呼的日出從海平面升起，朝氣蓬勃，同時在八拱跨海步橋的襯托之下，與熱情的球迷朋友們共同譜出的一段美妙的海洋奇緣，最完美曙光的光雕，讓現場觀賞的民眾感動到無法言語。。



縣府觀光旅遊處表示，今年熱氣球嘉年華活動將會一直持續到8月6日為止，每天在鹿野高台上將有兩個時段可以看到許多來自國內外的造型熱氣球，同時還可以體驗定點搭乘熱氣球，時段分別是早上5點半到7點半以及下午5點到7點，接下來還有4場在不同地點的精采光雕音樂會，球迷朋友可千萬不能錯過。



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訊息來源：台東縣政府



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