睿能創意 「全台串連-綠色運具推廣暨環保大使活動」



(中央社訊息服務20170708 15:30:10)桃園市政府經濟發展局陳文德副局長今(8)日出席睿能創意公司舉辦之「全台串連-綠色運具推廣暨環保大使活動」，於台北市國父紀念館和經濟部工業局楊志清主任秘書、睿能創意董事長陸學森、現場200位環保大使以及桃園與高雄的環保大使，同時一起啟動綠色運具，也代表啟動了未來美好生活的開關。



全台同步啟動的gogoro其製造基地以及研發中心皆位在桃園市龜山區，是本市綠色運具代表企業，gogoro在近一年國內電動機車銷售市占率達65.6%，除了是國內龍頭外，其創新設計及能源運用模式，更獲得德國 BOSCH 集團新創子公司 COUP 雙輪共享平台青睞，分別規劃進軍德國柏林及法國巴黎市場，提供智慧雙輪租賃服務。電動機車代表新科技、新產業及新生活，市府會以開放的態度全面支持電動機車發展，更希望藉由企業以及政府的共同努力，以後在世界各地也都能夠看到gogoro的身影，成就另外一項「台灣之光」、「桃園之光」。



桃園市政府更編列500萬元的低碳科技產業補助，包括製程改善、高效率節能產品或低碳技術等方面皆可申請，另也與銀行合作共同推出總額300億元的綠能產業貸款，凡設籍桃園或設備設置於桃園的企業，在購置包括再生能源、低碳節能、埤塘光電等相關設備及維護支出，皆可提出優惠貸款申請，讓桃園環保綠能產業能夠有充沛的發展能量。



桃園市政府經濟發展局為輔導本市相關業者產業發展及公用事業、國內外廠商投資輔導與協助、國內外招商會議與活動籌辦等業務，並配合宣導政府推動電動機車政策，與睿能創意共同舉辦上述活動，藉此活動展現桃園市政府積極輔導綠能產業廠商，舉辦電動綠能載具成果展示以及新世代智慧電動機車的運作模式，更讓全世界看到台灣對於綠能運具的關注與努力，也希望能吸引更多民眾響應智慧電動機車。桃園市政府為協助中央推動「亞洲•矽谷」與「桃園航空城」兩大國家旗艦計畫，並同時促進產業升級轉型，將以引進低汙染、低耗能、低耗水及高附加價值的3低1高產業為原則，並持續透過本市投資服務中心單一服務窗口，積極提供投資桃園企業各項協助，包括企業用地取得、證照取得、人才招募等，都有專人予以輔導協助，以創造更多產值與就業機會，並打造桃園成為國際首選的友善投資城市！



桃園市政府歡迎有興趣投資桃園的企業與「桃園市投資服務中心」聯繫，市府將透過單一窗口服務，提供相關諮詢與協助(桃園市投資服務中心專線:03-3325668；http://invest.tycg.gov.tw)。



新聞聯絡人：桃園市政府經濟發展局招商科 何佩雯科長0905-550-053 陳冠冶科員0923-367-452



訊息來源：桃園市政府經濟發展局



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