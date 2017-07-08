第三屆華人科學攝影競賽得獎名單出爐 脆蛇蜥護卵行為有圖有真相!



(中央社訊息服務20170708 13:40:44)科博館舉辦華人科學攝影競賽，超過400件來自大陸、馬來西亞、香港、臺灣等地投稿作品，經過5個月審查，今(8)日公布得獎名單，3名優選作品有2名來自臺灣，足見臺灣攝影實力，科博館將得獎作品設計成《等待>秘鏡:第參屆科學攝影特展》，即日起展至107年1月7日(週日)，歡迎民眾至科博館第二特展室參觀。



科博館主辦第三屆科學攝影競賽，來自臺灣、大陸、香港、馬來西亞等地的投稿作品，經過歷時5個月初審與複審的激烈競爭後，選出62件得獎作品，包含3件優選及2件廣達青少年特別獎。頒獎典禮今(8)日在科博館登場，頒發3位優選者各5萬元及2位廣達青少年特別獎者各2萬元等多項獎金。



除了國立自然科學博物館館長孫維新，多位貴賓共襄盛舉，包括財團法人國立自然科學博物館文教基金會執行長許立如、副執行長侯文忠、董事沈文振(拓凱教育基金會董事長)，評審團科學人雜誌副總編輯張孟媛、科博館科學教育組副研究員劉德祥博士、國立師範大學生命科學系教授林思民、臺灣野望自然傳播學社秘書長王誠之、臺北市野鳥學會理事曾雲龍等貴賓，表達對此次科學攝影頒獎典禮及特展的重視及支持。



得獎作品集結成展，策展人楊翎博士表示，得奬的作品多是經過長期觀察、假設、實驗或操作等種種等待，始攫取到按下快門的精彩瞬間，因此發想以「等待＞秘鏡」為主題。拍攝主題宏如宇宙星辰，微如孢粉細胞，涵蓋天文、地質、生物、理化、醫學和環境生態等領域現象，又以節肢動物所占比例最高。並藉由研究分析的過程，歸納出現象背後的科學原理。



頒獎典禮優選之一拓凱獎得主的黃福盛，來自大葉大學生物資源系，這次得獎作品「巧遇蛇蜥護卵」，記錄一種奇特的爬行動物─脆蛇蜥（學名哈特氏蛇蜥）的護卵行為，黃福盛表示，這是一次幸運的相遇，脆蛇蜥是臺灣最大型的蜥蜴，卻因特殊的生態習性而相當罕見，影像中，即將脫皮而體色偏白的雌性個體，捲曲著身軀護卵的畫面，更是難得一見。



優選之一紀慧能獎「水珠」為羅淑滿作品，拍攝手法是在黑色玻璃上放上瘦果的棉絲，用針筒注射水滴，渾圓的水珠印證了水的內聚力和張力極限。接著，再用噴霧器噴灑，使水氣附著在棉絲上，水珠可持續變大。羅淑滿表示，此時水的折射反射背景顏色，既像水晶球又像外太空的美麗星球，且只要不去觸碰，可持續30分鐘不會破掉，透過美麗的水珠影像呈現水的物理性質。



來自大陸自由攝影師李睿的優選得獎作品「南方的十字架」，呈現夜空下的紐西蘭南島蒂卡波湖。當地特製的照明路燈，是為了避免光污染影響觀測星空。李睿表示，照片的十字造型是由天空中人造衛星和流星運行的軌跡，瞬間交錯形成，與地面教堂屋頂的十字架遙相呼應。因人在北京不克出席領獎，科博館透過視訊方式隔空遞獎，趣味十足。



為了鼓勵青少年投入科學攝影的行列，廣達文教基金會特別贊助兩位青少年特別獎。臺灣的得獎作品「五色鳥表演舌上功夫」是由一家人所組成的團隊所拍攝，捕捉五色鳥進食的短暫畫面。大陸的得獎作品「凱門鱷與蚊」則是由年僅11歲的李浩銘拍攝，仔細觀察，鱷魚眼睛上方停駐許多蚊子，李浩銘表示，蚊科昆蟲不但能精確找到皮膚暴露、毛細血管密集的眼瞼部位，還能靠牠的刺吸式口器取食凱門鱷的血液，呈現自然界中不同於大眾想像的一面。



科學攝影展除了鼓勵科學工作者把研究過程中產出的專業影像介紹給一般民眾，讓觀賞者經由視覺的感動與震撼體會影像中的科學之美，也鼓勵社會大眾使用手邊的攝影器材，將自己日常生活中經由觀察所領略到的科學之美，以攝影的方式捕捉記錄下來，科博館特別舉辦科學攝影比賽，期待透過影像產出過程和手法的自我詮釋，傳達科學世界多樣化的路徑，拓展大眾探索知識的視野和樂趣。



優選作品介紹(更多得獎名單請至http://sic.nmns.edu.tw/2017ScienceImages/)



水珠



先鋪上黑色玻璃，在瘦果的棉絲上用針筒注射水滴，印證水的內聚力和張力極限。再用噴霧器噴灑，使水氣附著在棉絲上，水珠可持續變大。此時水的折射反射背景顏色，既像水晶球又像外太空的美麗星球。只要不去碰它，可持續30分鐘不破掉！水的力量真是無法想像！



巧遇蛇蜥護卵



臺灣中海拔潮濕森林中，棲息著一種奇特的爬行動物──脆蛇蜥（學名哈特氏蛇蜥）。牠是臺灣最大型的蜥蜴，卻因特殊的生態習性而非常罕見。牠的外觀似蛇類，但其實是沒有腳的蜥蜴，很特別吧？那次的意外相遇，幸運記錄到即將脫皮而體色偏白的雌性個體；更幸運的是，記錄到罕見的護卵行為。當下因興奮顫抖到連相機都拿不穩，但又怕驚動到牠，逼迫自己儘可能保持冷靜，複雜的情緒難以言喻，很高興能順利將這美好的一幕記錄下來。



南方的十字架



在南半球觀看銀河，不僅比北半球所見的明亮許多，色彩也更加豐富。夜空下的紐西蘭南島蒂卡波湖，是南半球的觀星聖地，也是世界上第一個暗夜星空保護區。當地特製的照明路燈，是為了避免光污染影響觀測星空。拍攝照片的同時，天空中人造衛星和流星運行的軌跡，恰好瞬間形成十字造型，與地面教堂屋頂的十字架遙相呼應。畫面右側清晰可見大小麥哲倫星雲。







廣達青少年特別獎作品介紹



五色鳥表演舌上功夫



我是住在都會公園的五色鳥，說起我的舌上功夫，可是前無古人，後無來者。清晨，我哼著愉快的樂音，尋找今天的食物，好好飽餐一頓。飽滿的果實，填滿我的肚皮，撫慰我的心靈。吃飽喝足的我，好開心，就把果實當玩具，轉轉它，練練舌上功夫吧！瞧瞧我，是不是俏皮又美麗呢！



凱門鱷與蚊



這隻凱門鱷是2016年寒假在厄瓜多爾的亞馬遜雨林裡拍攝的。在這張照片中，可以看到在鱷魚身上有很多蚊子，有些人可能會問：「鱷魚全身遍布堅厚的鱗甲，蚊子怎麼能穿透鱷魚的鱗甲呢？」大家可不要小看蚊子，這種蚊科昆蟲，不但能精確找到皮膚暴露、毛細血管密集的眼瞼部位，還能靠牠的刺吸式口器取食凱門鱷的血液。大自然總是這麼奇妙，鱷魚雖然能攻擊人類，但是得受蚊的折磨！這隻倒楣的鱷魚已經被群蚊圍攻了！







指導單位：教育部、科技部



主辦單位：國立自然科學博物館



合辦單位：財團法人國立自然科學博物館文教基金會、北京自然博物館、科學人雜誌、財團法人廣達文教基金會



協辦單位：拓凱實業股份有限公司、財團法人紀慧能藝術文化基金會



訊息來源：國立自然科學博物館



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