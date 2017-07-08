屏東縣加強養鴨場監測 檢出1場肉鴨場確診新型H5N2及H5N8亞型高病原性禽流感案例，已依標準作業程序啟動防疫機制



(中央社訊息服務20170708 13:39:48)屏東縣動物防疫所執行禽流感案例場周邊半徑1公里內禽場加強監測採樣工作，於7月7日在鹽埔鄉1處肉鴨場檢體確診H5N2及H5N8亞型高病原性禽流感陽性，動物防疫所於今日（8日）完成撲殺作業，撲殺2,732隻肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。



屏東縣動物防疫所所長李永文表示，屏東縣截至106年7月8日共執行禽流感撲殺場數15場，其中有12場鴨場是執行監測採樣時確診為高病原性禽流感陽性之案例場；因鴨科動物為禽流感重要保毒動物之一，感染時無明顯臨床症狀，僅可能發生攝食量、飲水量或產蛋率下降等現象，請畜主每日自主觀察場內禽隻健康情形，遇有前揭現象或死亡率異常增加情形時，即應主動通報動物防疫機關協助檢診，釐清可能原因，以減輕損失及降低防疫風險。本縣將持續執行禽流感監測採樣工作，並呼籲業者配合防疫機關採檢措施，以早期發現疑似案例，即時處置，遏止疫情蔓延。



訊息來源：屏東縣政府



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