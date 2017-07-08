「關於愛情大小事」繪本插畫聯展，陪你探索愛的真諦



(中央社訊息服務20170708 11:11:16)談起愛情故事的酸甜苦辣，大家都能從偶像劇中略知一二，卻沒有好好去思考愛的本質。插畫家林士棻、立體書設計師鄭星慧及繪本作家張筱琦將愛的世界轉化成繪本，攜手推出全新繪本故事，以各自獨有的插畫敘事美學，解析愛情甜美表象下的寫實樣貌與奇幻世界，即日起至8月8日在新北市美麗永安生活館展出「關於愛情的大小事－繪本插畫聯展」。 插畫家林士棻表示，如果愛情是一段旅程，那沿途的風景就是各種心的樣貌。他在《心的樣貌》著作中，巧妙將人們戀愛時搖擺不定、奮不顧身、徒勞無功的各種情緒，賦予鮮明的靈魂、擬人化成不同角色，帶領讀者探索戀愛時又哭又笑的內心小劇場。立體書設計師鄭星慧則回憶起某日深夜一位失戀的朋友向她哭訴，她想著如果吵架的當下各退一步是否會走向幸福結局？因而靈機一動《相愛是一種循環》故事藉此展開。由立體書的翻、轉、立的多元角度，當讀者從不同頁面順序讀起，同則故事將走出完全相反結局，突顯愛情的一體兩面。 無論愛情旅程經歷哪些風景、走向何種結局，繪本作家張筱琦認為多數人談起愛情，如同閱讀法國文學《小王子》總是以為是長大後我們遺忘的童心，而一味緬懷、渴求愛情的純真美好。因此，她重新改編成具有現實況味的《敬小王子，還有那隻大野狼》，試圖詮釋愛情關係裡其實原本就充斥著質疑與逃避。本次展覽三位插畫家以理性、推理者的眼光，抽絲剝繭愛情的大小事，在三段奇幻故事中齊力拼湊出愛情的現實真相。 現場作品以手工繪本書呈現，以動畫美學、立體書精神、兒童文學的元素帶入愛情的繪本世界。「關於愛情的大小事－繪本插畫聯展」展覽即日起至106年8月8日展出，相關活動資訊請參閱美麗永安生活館官網www.yalac.ntpc.gov.tw，或電洽02-29298830。



訊息來源：新北市政府文化局



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