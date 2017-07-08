慶開園活動! 小小導覽員帶你賞玩古蹟遊林園!



(中央社訊息服務20170708 11:09:58)國定古蹟林本源園邸歷經為期20個多月的整建，目前修復工程已接近尾聲，除來青閣預計106年7月15日開放外，園區全區開放參觀恢復門票收費。為歡慶林本源園邸開園，今(8)日邀請板橋中山國小林家花園小小導覽員社團學童們協同林園導覽志工老師，一起為參觀民眾導覽解說林園建築之美，介紹板橋林家興盛史，學童們穩健臺風非常吸睛並贏得許多掌聲。



園邸(板橋林家花園)的亭臺樓閣、簃榭書屋、齋堂水院構成一幅詩情畫意的園林景觀，經由現場導覽解說後，引領遊客深入親近、認識古蹟。一位稱職的導覽員非常不容易，除了得花時間瞭解園林建築專業知識內容，還要能解說林家花園完整特色讓民眾了解，但藉由一次次反覆練習及經驗的累積，小小導覽員林志祐說：「最困難的就是面對陌生人演講，會很緊張，但導覽結束後就會覺得很開心!」，鄒瀅珊分享：「因為導覽的經驗，讓我以後上臺報告都不會緊張了!」活動結束後，學童們紛紛表示能盡自己的小小力量來讓更多的人知道林家花園的美麗，覺得非常有成就感！



林本源園邸園長曹資穎表示，感謝校方以及學童們的付出，也期望因學童的導覽，讓民眾更進一步認識林家花園，並讓小朋友有個難忘的暑假回憶。此外，為歡慶開園106年7月份門票享有優惠半價新臺幣40元，並推出持票根享特約商店優惠好康活動，每日限量贈送由志工手工製作的福蝶飾品，歡迎大、小朋友們逗陣一起來！參觀資訊及活動內容詳見園邸官方網站www.linfamily.ntpc.gov.tw或電洽02-29653061-3分機43、23服務臺查詢。







訊息來源：新北市政府文化局



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