亞洲智慧型機器人大賽 德霖資工大一生包辦冠亞軍



(中央社訊息服務20170708 09:49:34)德霖科技大學資訊工程系同學參加2017年6月10日由中華工業職業教育學會、台北海洋技術學院共同主辦的「2017年亞洲智慧型機器人大賽」，於全國多所學校共計258支隊伍參賽的各類型競賽項目中，獲得第一名、第二名及佳作，而這次參賽的都是才成為資工系大一生的同學們，獲得本次大專院校自走車組的最佳成績，實在令大家高興。



此次參賽由105年度四資一吳昌諭、林哲志、游子賢、吳峻毅、徐振庭、蔡旻璁、洪仲偉、陸俊皓、巫政憲、鄭仲翔等同學，在資工系張遵偉住任及林世偉老師共同指導下表現搶眼，獲得亮眼的優異表現，非常令人感動。張主任表示，該系林世偉老師近幾年來，利用課後留校時間指導同學練習、解決困難，連續多年爭取各類專案補助，落實學生「動手做、做中學」實務學習，創新的教育訓練方式，更有助於學生的學習。為積極提升學生邏輯能力，不斷鼓勵同學參加各類競賽，透過競賽累積經驗，並藉由競賽結果激勵學生自信心，對同學幫助非常大。尤其參加機器人競賽的大一學生，能擊敗眾多對手包辦第一、第二，為自己及學校爭取最高榮譽。



林世偉老師說：製作機器人除了要精神專注力集中，更要了解零件的組織，對學習能力有正面幫助，以後將繼續培訓同學們多方面興趣，接觸各方面的知識技能，讓資工學生有多元的發展，提升教學品質與學生就業競爭力。



訊息來源：德霖技術學院



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