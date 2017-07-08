駐休士頓經文處處長黃敏境出席知名台商企業全球第1,000家分店開幕活動並推廣台灣美食



(中央社訊息服務20170708 09:39:40)駐休士頓台北經濟文化辦事處黃敏境處長於7日應邀出席台商企業「85度C」在美國德州休士頓市百利大道上開設之全球第1,000家分店開幕活動，與「85度C」創辦人吳政學董事長及執行長鄭吉隆等貴賓共同剪綵，並致詞祝賀「85度C」經營有成及推廣台灣美食。



黃敏境致詞時表示，「85度C」自13年前在台北開設第1家店以來經營有成，不僅展現了台灣人民的飲食品味，而隨著在美國及澳大利亞等國的分店開幕，更在國際間造成轟動。美國第一家分店開設於加州，民眾為了搶購「85度C」的咖啡與麵包而大排長龍，這樣的盛況亦僅見於iPhone發表新款手機。



此一事業的成功源自於台灣人民勤奮創新以及不屈不撓的企業家精神，董事長吳政學盼以平價消費提供大眾五星級美食的理念終於成功落實。隨著「85度C」全球第1,000家分店在休士頓開幕，大休士頓地區民眾將體驗來自於台灣的優質飲食文化，並且如西方文化中「分享麵包(breaking bread)」的精神一般，藉由分享道地的台灣美味而使兩地人民的友誼更加強固。



黃敏境於開幕活動中並接受休士頓本地及來自台灣10多家媒體的現場採訪，表達欣見我優質台商企業前來休士頓投資，亦欣聞「85度C」營運業績持續長紅，期許我企業持續經營及布局全球市場，讓全世界看見優質的產品及服務。



訊息來源：駐休士頓辦事處



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