尼加拉瓜政府贈勳莊哲銘



(中央社訊息服務20170708 09:37:18)尼加拉瓜外長孟卡達（Denis Moncada）6日（當地時間）代表尼國政府頒贈「荷西．德．馬可雷達十字大綬勳章」給中華民國駐尼大使莊哲銘，以表彰其駐節尼國期間致力促進臺尼邦誼及強化兩國合作關係所作貢獻。



孟卡達外長首先致辭歷數莊哲銘駐尼2年半推動尼臺各項雙邊合作計畫與成果，推崇莊哲銘在任內戮力深化兩國友好合作關係，績效斐然，他特別代表尼國奧蒂嘉總統與尼國政府及人民向中華民國政府表示由衷謝意。孟卡達外長並重申尼國支持臺灣參與國際組織之堅定立場。



莊哲銘致詞感謝尼政府贈勳，說明在尼國服務期間的美好經驗與工作成果，尤其感念尼國人民樂於分享的可貴情操。他強調臺尼兩國在外交、經貿、文化各方面的緊密關係，特別是尼國的咖啡、牛肉、海參、龍蝦和養殖蝦在臺灣已是家喻戶曉，尼加拉瓜今年對臺出口將突破1億美元，臺灣已是尼國堅實貿易夥伴。



此外，莊哲銘也代表中華民國政府向尼國政府近年來在各國際場域堅定支持台灣擴大參與國際組織表示感謝，同時感謝尼國奧德嘉總統、穆麗優副總統及各部會之支持與協助，並表示受勳之榮耀應歸全體駐尼國同仁所共享。



致詞結束後，莊哲銘夫婦並接受與會來賓一一祝賀。



尼外交部次長及相關主管官員、駐尼使節團團長教廷大使偕各國駐尼大使、審計總署署長、國會友華小組主席及成員、旅尼僑領、台尼商會理監事及駐館全體同仁等約一百人應邀觀禮。



訊息來源：外交部外館消息



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