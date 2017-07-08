攝影、彩妝、髮型、造型 天王天后御用大師同台分享時尚新訊



(中央社訊息服務20170708 09:24:56)全球時尚產業產值高達4兆美金，並且逐年成長，各產業都需要時尚美學的人才，但具有整合性實戰力的人才卻相對不足。有「鐵打的貴婦」稱號、時尚媒體資深時尚媒體人陳璧君有感於實戰力人才缺口，與中國文化大學推廣教育部攜手合作，成立「亞洲國際時尚學院」(Asia International Fashion Institute，簡稱AIFI)，結合業界知名彩妝、美髮、攝影等品牌跨界合作，邀請各時尚產業專業師資親臨授課，培養時尚產業所需要的專業人才，並與企業產學合作，在學習過程中累積實戰力，培養即戰力人才。每季推出「AIFI時尚講堂」，將於7月23日（週日）邀請天王天后級御用的黃天仁、陳凱文、JS Lee、陳璧君老師分享最新業界趨勢，歡迎報名參加。



「鐵打的貴婦」陳璧君在時尚圈歷練超過20年，從百貨公司樓管、廣告公司影片造型師、流行雜誌編輯到時尚節目製作人，現在是ZFASHION.TW總編輯、誠品AXES時尚總監、香港/中國MODA國際買手學院專屬講師。站在多元媒體主管的高度，她指出，時尚娛樂產業的彩妝造型人才荒不單單是人數不足，同時包含專業能力的廣度不夠，「戲劇節目常找不到適合的彩妝師，也許可以化現在的彩妝，可是沒有辦法做八零年代、民初時代的妝。如果有穿越時空的劇情，還需要更考究。」平面彩妝造型也遇到同樣的人才缺口。 目前提供美容彩妝課程的單位很多，但缺乏整體產業鏈的實戰觀點，缺少系統性課程的進修機構。若非科班出身，面對琳琅滿目的課程，如何選擇是一大挑戰。如果是科班出身，要在國內繼續進修，不見得可以找到可以有效鏈結產業、提升專業視野的管道。有感於此，陳璧君號召業界的人脈與合作夥伴，投入人才培育的行列，與文大推廣教育部成立「亞洲國際時尚學院」。藉由完整專業的培訓體系，奠基學員的專業能力，具備職場即戰力，亦藉由這個平台提供相關產業選才的基地。



7月23日（週日）於文大推廣部建國總部B1國際會議廳，舉辦AIFI時尚講堂，將邀請黃天仁、陳凱文、JS Lee、陳璧君老師分享最新國際時尚趨勢，告訴你最新業界第一手觀察，歡迎有志時尚產業的朋友報名參加。7月9日前報名，有早鳥優惠。



活動詳情請參考http://www.aifi.com.tw/26178235783561122530.html亞洲國際時尚學院 官網 http://www.aifi.com.tw/



訊息來源：中國文化大學推廣教育部



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