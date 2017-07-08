台灣評鑑協會舉辦「品質保證論壇-大學怎麼辦」 圓滿成功



(中央社訊息服務20170708 09:19:18)教育部宣布停辦系所評鑑後，臺灣進入高等教育「評鑑自主」的新時代，各大學究該如何因應已成為學校高度關切的議題。台評會為此特於今(106)年6月30日假台大社科院梁國樹國際會議廳，舉辦「品質保證論壇─大學怎麼辦」研討會，普獲各校踴躍支持與肯定，活動已圓滿成功落幕。



本論壇邀請長期投入評鑑與認證工作的專家學者，提供不同觀點及精闢見解。首先由在國內外頗具聲望的管理大師許士軍教授提出令人省思的評鑑新思維，許教授曾以台評會創會理事長身份，獲日本文部省之邀前往演講分享台灣首次辦理全國性大學評鑑的經驗，對於現今停辦系所評鑑，他特別鼓勵大學應從經營與管理、放眼未來的前瞻觀點，思考評鑑對學校帶來的關鍵價值。



接著是由華文商管執行長周逸衡教授，就策略規劃在大學辦學上的應用，周教授提出非常多元的觀點供學校參考；而前教育部部長現任高等教育評鑑中心黃榮村董事長，則以結合QA（品質保證）與IR（校務研究）的大學治理，提出其個人精闢見解；最後則是中華工程教育學會(IEET)顏家鈺秘書長，針對IEET認證與接軌國際的經驗進行演講。



本活動最後圓滿落幕並獲得與會者高度肯定，台評會期盼藉由本活動舉辦，能讓學校在面臨評鑑自主的時代，能有更多元的觀點，期待學校能突破舊有評鑑思維框架，尋找出屬於各校的品質保證之路。



訊息來源：社團法人台灣評鑑協會



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