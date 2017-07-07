日本台灣祭唯一參展縣市政府 臺東洛神果乾風靡東瀛櫻花妹



(中央社訊息服務20170707 18:33:03)在日本頗富盛名的2017「日本台灣祭」活動，於今(7)日起一連三天在東京上野恩賜公園熱鬧舉行，臺東縣政府由國際發展及計畫處余明勳處長領軍，也是臺灣唯一參展的縣市政府。今日台灣祭開幕現場，臺東縣政府現場設攤提供臺東洛神製成的多樣果乾試吃，結合日方農產加工技術及臺東洛神本身酸甜的口感，大受日本民眾讚賞與喜愛，成功打開臺東洛神在日本的能見度。 為了與日方締結實質的合作關係，今年5月由臺東縣長黃健庭率隊赴日本長野縣進行交流，促成與南信州菓子工房簽署產業合作備忘錄。6月該工房隨即採購2000公斤有臺東紅寶石美譽的洛神進行產品研發，並與臺東縣政府攜手合作參與自7月7日至9日的2017年日本台灣祭活動。日本東京台東區區長服部征夫及台北駐日經濟文化代表處謝長廷代表等特別前來臺東縣政府攤位品嚐臺東洛神果乾，臺東縣政府國際發展及計畫處余明勳處長更致贈台東區長「夢起台東」圖文書及臺東紀念Polo衫一件。 現場除了有南信州菓子工房提供洛神果乾試吃外，也邀請日本民眾參與Discover Taitung互動遊戲，推廣臺東的國際行銷網站。現場來了許多貴賓，謝長廷代表來到台東縣府攤位，跟大家表達一定要支持，並親自嚐了臺東洛神製作的果乾，直說:「鹹酸甜，好吃！」；東京臺東區區長停留時間更長，不只親自翻閱夢起臺東圖文書，更誇讚臺東好漂亮，對於原民文創商品更是詳細詢問。現場提供的高畫質行銷影片更是吸引民眾流連駐足，紛紛讚嘆臺東海底風光、山水之美、運動風氣之興盛。此外由日本籍導演酒井充子執導的「台灣萬歲」紀錄片，因為場景大多取材於臺東，導演也於舞台活動中熱烈宣傳，該片將於7月22日起於日本院線上映，讓日本觀眾近距離感受臺東最美的畫面。 余明勳處長表示，今年2月到日本參加東京馬拉松博覽會，大力宣傳臺東的運動賽事觀光旅遊，獲得各界廣大回響。而這次的「日本台灣祭」是臺日交流的一大盛事，每年吸引日本各地及海外觀光客近30萬人共襄盛舉，是宣傳臺東知名度的最佳契機。臺東擁有很多的「臺灣第一」，最早看到日出、有最多的原住民族群、2個著名的生態島嶼－蘭嶼及綠島、豐富的農特產品、熱氣球天天自由飛、孕育出最多的臺灣金曲獎歌手、最好的空氣品質、最長的海岸線風光，以及多元豐富的文化涵養。全球知名的旅遊聖經「孤獨星球」(Lonely Planet)，將臺東列入亞洲十大最佳旅遊景點之一！歡迎日本的好朋友到臺東渡假旅遊，體驗獨特的人文風光與旅遊資源。



訊息來源：台東縣政府



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