瓊斯盃女籃賽熱力開打 台東三女將參與賽事 歡迎台東鄉親為她們加油



(中央社訊息服務20170707 18:25:09)第三十九屆台灣啤酒威廉瓊斯盃女子組國際邀請賽目前正在彰化縣立體育館進行熱力賽事，今年我國派出中華藍、白兩支勁旅參賽，其中中華藍陳晏宇、林仙芳及中華白羅蘋等3人都是台東子弟，可說是瓊斯盃開打以來，歷屆來最多的一次，歡迎台東鄉親能夠收看緯來電視台的球賽播出，為三位女將加油。 本屆台灣啤酒威廉瓊斯盃女子組國際邀請賽於7月5日至7月9日熱力開賽！今年瓊斯盃首度移師彰化體育館，舉行一連5天共15場的高水準國際籃球賽事；本屆邀請到日本世大運培訓隊、韓國KB STARS、紐西蘭國家隊以及印度國家隊，四支外國勁旅來台參賽，再加上中華藍、白兩隊一同亮麗開打，可謂亞洲盃與世大運的關鍵前哨戰，各國菁英隊伍交手精彩。 據三位選手的啟蒙教練新生國中女籃隊李峰銘總教練指出，今年的瓊斯盃相當的難得，台東有3位女籃的優秀選手當選，分別為中華藍陳晏宇、林仙芳，以及中華白羅蘋，三人不但是2017瓊斯盃中華隊國手，也是2017亞洲盃儲訓國手，其中羅蘋，陳晏宇也是八月底在台北市所辦理2017世界大學運動會中華女籃國手，三人可以說是台東之光，新生國中之光。 李老師說，新生國中女籃隊近年來的曾獲多次國中女籃乙組前三名優異表現，也得到國內著名女籃的重視，希望球員能夠加入他們的陣容，由於台東的資源較為不足，他也鼓勵選手勇敢嘗試，而陳晏宇、林仙芳、羅蘋三人的入選中華女籃國手，也將會是在校學妹未來努力的標竿。



訊息來源：台東縣政府



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