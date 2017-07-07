臺東縣太陽光電補助開跑囉 最高30萬 黃縣長呼籲縣民踴躍申請



(中央社訊息服務20170707 18:20:56)為響應中央太陽光電推動政策，並鼓勵縣民積極設置太陽光電設備，台東縣政府祭出補助獎勵政策開跑了，最高補助金額新台幣30萬元，縣府特別於今(7)日下午辦理「臺東縣補助非公有建築物設置太陽光電發電系統計畫說明記者會暨太陽光電講座」，縣長黃健庭呼籲縣民多多申辦，不但能達成遮陽又能綠能發電，可說是一舉數得。



說明記者會於下午14時在縣府大禮堂辦理，吸引不少台東鄉親前來聆聽，並邀請陽光屋頂百萬座計畫推動辦公室講師陳相如作太陽光電講座，黃健庭縣長表示，推動綠能減碳工作是政府目前的政策，台東縣府於102年開始辦理公有屋頂標租計畫，第一期已建置完成6.63MVP，第二期建置完成3.2MVP，目前已開始辦理第三期計畫招標。而縣府財經處「繁榮家園貸款計畫」可協助補助縣民或企業輔導投入太陽能光電綠能產業，提供融資信用保證。



臺東縣政府於106年辦理「非公有補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，獲得花東基金補助2400萬元，縣府將連續三年各編列800萬補助民眾及團體辦理臺東縣非公有之合法建築物設置太陽光電系統。台東於去年7月遭尼伯特風災重襲後，造成多處民宅屋頂損毀，現今民眾居家屋頂若安裝太陽光電設備可配合本計畫綠能政策，補助其設置太陽光電設備，不僅增加綠能發電收入，可以讓屋頂有效達到遮蔭、隔熱等效果，減少屋頂熱輻射、減低室內空調耗能，歡迎縣民踴躍申辦。



縣府財政及經濟發展處指出，臺東縣政府辦理106年度非公有補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫，凡於105年7月尼伯特風災後及106-108年度取得經濟部能源局同意備案及完成設備登記之設置者，得備齊相關文件向臺東縣政府財政及經濟發展處工商管理科申辦太陽光電補助相關作業，詳情請至臺東縣政府網站http://www.taitung.gov.tw/default.aspx下載表單或電洽本府財經處工商管理科，電話：089-330727。



訊息來源：台東縣政府



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