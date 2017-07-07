惜物集善 攤商展愛心 臺東縣政府實(食)物銀行今與臺東果菜市場合作建立惜物平台 期物資最有效運用



(中央社訊息服務20170707 18:19:29)為落實實(食)物銀行續食概念，今(106)年度臺東縣政府與臺東市公所、臺東果菜市場股份有限公司建立合作機制，匯集結市場攤商愛心，轉贈即期生鮮蔬果與鮮食資源，提供縣府社會處聚福食堂、老人日托站等社區機構老人供餐計畫，建立續食惜物集善平台，並於今(7)日由臺東縣長黃健庭、議長饒慶鈴、臺東市長張國洲等共同啟動，黃縣長期將多餘或即期可食可用的物資，作最有效、最大效率。



臺東縣政府於今日上午9點在臺東果菜市場正式啟動『臺東縣實(食)物銀行果菜市場站惜物集善平臺』，包括議長饒慶鈴、市長張國洲、台東家扶中心主任陳乘斌、天主教救星教養院院長高素雲、牧心智能發展中心李豔菁董事長等貴賓與會，並由黃縣長、饒議長及張市長等6位貴賓共同啟動此一惜物平台。



臺東縣長黃健庭表示，近年來，實(食)物浪費及分配不均產生飢餓人口的問題備受矚目，實(食)物銀行在我國的社會救助一環已成為社會關注之重要議題。臺東縣政府自辦『臺東縣實(食)物銀行』，自105年9月與臺東大學產學創新園區合作，共同成立實物銀行總行提供服務外，今(106)年起更將服務範圍擴及社區照顧，與臺東市公所、臺東果菜市場股份有限公司合作建立續食惜物集善平臺。 縣府開辦實(食)物銀行以來，所服務之個體戶達1797戶，6465受益人次。本縣實(食)物銀行力求多元發展、落實實(食)物銀行續食概念，除服務個體戶外，亦連結資源照顧縣內社區弱勢，感謝臺東市公所、臺東果菜市場股份有限公司匯集市場八家承銷（攤）商愛心，轉贈即期生鮮蔬果與鮮食資源，提供本縣11家聚福食堂－社區廚房、60家老人日托站等社區機構老人供餐計畫。市長張國洲表示，果菜市場站惜物集善平臺的啟動能為續食站的起點，未來市公所將協調在中央市場、開封市場等處的攤商或管理單位加入，能持續讓愛心在縣內流動，讓社區弱勢溫暖幸福。



縣府社會處指出，為順利調撥與立即配送生鮮食材，除由各社區機構發揮自力精神運載外，更連結與協調物流業者嘉里大榮臺東所，以最即時、精確及保鮮的配送運送物資到社區，在市長張國洲支持關心下，臺東市公所團隊、臺東果菜市場及各愛心商家的鼎力支持，106年5月起已供應約6,300公斤生鮮蔬果食品，提供15處單位機構60趟次的載送轉贈，服務人次約達2,230人。



訊息來源：台東縣政府



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