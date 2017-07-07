文化部辦理點字書閱讀推廣活動 邀路寒袖為視障者吟詩 帶領視障朋友走 入歷史和詩中世界



(中央社訊息服務20170707 18:14:57)文化部所屬國立彰化生活美學館為鼓勵視障者閱讀今天辦理中部場「106年點字書、數位有聲書製作暨閱讀推廣活動」。邀請臺中市政府文化局局長王志誠即詩人路寒袖，於放送局主講其著作《那些塵埃落下的地方》詩集。講座開始前，視障朋友先走訪國立彰化生活學館，由襪子專家黃子寬老師教大家利用襪子做成既是玩偶也是擦手布的可愛襪娃娃，學習善用巧思將生活用品轉化形式，讓視障朋友們手做體驗，發揮生活美學的精神。之後前往台中來到宮原眼科新門市享用冰品，一邊聆聽解說了解詩集中提到的宮原醫師故事。



視障朋友們最後前往《那些塵埃落下的地方》書中的場景之一「放送局」。放送局，建於日據昭和年間是台灣第三所廣播建築，也是詩集中的主題之一。視障朋友先在局長親自講解帶領下，觸摸建築，隨後在這棟歷史氛圍濃厚的放送局內，與路寒袖一同吟誦「放送局」等詩，感受詩中意境。講座現場也開放台中市民一起參與聆聽和讀詩，希望能達到最大的閱讀風氣推廣之效。



而繼6月19日台北場講座，作家李昂宣布願意免費提供其所有作品版權，作為轉譯成視障者閱讀的閱讀光碟。臺中市政府文化局也愛心不落人後，由身為臺中市文化局局長的路寒袖，代表致贈文化局所出版，彙集50首有關台中地景詩的詩集《行走的詩》電子檔檔案和轉譯授權書給無障礙科技發展協會，作為轉譯成視障者閱讀檔案之用。視障朋友也代表協會致贈點字雙視紙本給放送局，讓未來視障者來到放送局也能摸讀「放送局」這首好詩。



國立彰化生活美學館尹館長表示，根據統計視障者的閱讀資源不到明眼人的1/240，因此，為維護視障者之文化權，文化部長期致力於點字書之製作，並辦理視障者閱讀推廣活動，本年度共選出25本文化類書籍，經出版社同意授權轉譯點字檔上傳至視障圖書館，並製作成2,000片視障閱讀數位光碟發送視障者和視障服務機構。這三場閱讀推廣活動廣受視障朋友歡迎，報名訊息甫公佈一星期就額滿，證明這類活動是視障朋友所需要的。也希望更多企業、團體響應舉辦類似的視障閱讀活動，讓視障者有更多的閱讀資源。(廣告)



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216849.aspx