106臺美生態學校種子人員培訓工作坊圓滿落幕



(中央社訊息服務20170707 17:53:53)106年臺美生態學校種子人員培訓工作坊第二天移師新北市新莊區的新泰國民小學進行第二天的培訓課程。新泰國小位於65快速道路旁，校內共有班級58班，學生數約1300多人，屬於都會型學校，該校於105年獲得生態學校銀牌認證通過。



在第二天的培訓課程中，來自日本熊本縣立水俣高等學校教師春木誠仁先生，特別和學員介紹了日本熊本縣的風俗與文化，並介紹他們在生態學校環境路徑上的執行成果與經驗。美國國家野生動物協會Laura Hickey女士也在第二天的課程中，傾囊教授學員專題式導向單元課程的精隨與重點，並期待可以讓他們運用在課程教學中，讓參與的學員獲益良多。而新泰國小洪中明校長也分享了新泰國小在生態學校建構歷程上的重要經驗以及所獲得的成就，校內的老師以及社區志工們，更是熱情的引導學員參訪該校極具有特色的蝴蝶園、毛克利菜園、品德農場以及玩具工坊等成果，社區志工湯秋賢先生更在現場教授學員利用廢棄物製作汽笛，讓全體學員一同吹響屬於臺美生態學校成功的號角。



本次2天1夜的「2017臺美生態學校種子人員培訓工作坊」參與學員均來自我國各縣市以及外島之國小、國中及高中的生態學校、環保局人員及其他對環境教育有興趣的志工及人員等，參與人數共超過85人。



訊息來源：環科工程顧問股份有限公司



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