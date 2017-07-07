直播瘋什麼！？主播網紅帶你瞧瞧軟體展的零售科技



(中央社訊息服務20170707 17:42:10)即時性互動崛起，直播平台興起帶給大家新型態的收視體驗，不用出門也能在線上免費觀看軟體展的新科技，就讓主播和網紅帶你瞧瞧在2017台北國際軟體應用展上的最新軟體科技吧！



中華民國資訊軟體協會受經濟部工業局委託辦理「DIGI+數位科技心世代」主題館，以擴散「數位國家，創新經濟」發展方案為核心，促進數位商務及數位內容產業躍升。非凡電視台主播林思妤在商業軟體發現北祥股份有限公司(Pershing Systems Corporation)的「新零售，智慧商圈定位」，在開店之前要先做各種評估，不論是消費者、競爭者、交通、地理環境，都可以透過大數據分析，幫助企業選擇適合的展店區位。



非凡主播直擊北祥副董事長陳欽祥解說商業軟體的應用，直播觀看：https://www.facebook.com/201567829995549/videos/vb.201567829995549/857646727720986/?type=2&theater



網紅優優娜在世貿一館工業局展區現場360度環景實況轉播主持，帶您直擊今年度軟體展的科技趨勢及應用特色，訪問北祥公司說明○＋○商務時代，該如何透過軟體科技，強化虛實競爭力。現場360度直播採訪，直播觀看：https://www.facebook.com/319890621773540/videos/326569844438951/



訊息來源：中華民國資訊軟體協會



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