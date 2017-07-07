微型電商輕鬆掌握物流資訊 瞄準物流 API 串接服務



(中央社訊息服務20170707 17:38:51)「2017台北國際軟體應用展-大師數位講堂」其中由北祥公司分享新零售在電子商務的管理及應用。今年七月更要推出物流 API 串接服務，將跨平台交易訂單整合電商管理系統，結盟物流業者改善倉儲運籌流程，從進貨到出貨實現物流高效化，大大降低作業成本。



中華民國資訊軟體協會主辦的2017台北國際軟體應用展已於7月3日圓滿落幕，北祥於B2C專區508攤位展出「A-ber 雲端電商管理平台」、「即時商業智慧決策支援平台」及「R-web 雲端資料分析暨導引系統」智慧商業應用，許多電商及流通產業朋友一同共襄盛舉，展位人潮不斷！



智慧商務應用從線上的電子商務以「A-ber 雲端電商管理平台」協助電商進行多平台營運管理，整合訂單交易及商品管理，更提供智能化分析，應用雲端進行電子商務管理；到線下的企業展店選址或市場定位提供「即時商業智慧決策支援平台」，滿足虛實通路需求，讓您成為智慧頭家，翻轉企業格局。



訊息來源：中華民國資訊軟體協會



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