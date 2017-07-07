微型電商輕鬆掌握物流資訊 瞄準物流 API 串接服務中央社 (2017-07-07 17:39)
微型電商輕鬆掌握物流資訊 瞄準物流 API 串接服務
(中央社訊息服務20170707 17:38:51)「2017台北國際軟體應用展-大師數位講堂」其中由北祥公司分享新零售在電子商務的管理及應用。今年七月更要推出物流 API 串接服務，將跨平台交易訂單整合電商管理系統，結盟物流業者改善倉儲運籌流程，從進貨到出貨實現物流高效化，大大降低作業成本。
中華民國資訊軟體協會主辦的2017台北國際軟體應用展已於7月3日圓滿落幕，北祥於B2C專區508攤位展出「A-ber 雲端電商管理平台」、「即時商業智慧決策支援平台」及「R-web 雲端資料分析暨導引系統」智慧商業應用，許多電商及流通產業朋友一同共襄盛舉，展位人潮不斷！
智慧商務應用從線上的電子商務以「A-ber 雲端電商管理平台」協助電商進行多平台營運管理，整合訂單交易及商品管理，更提供智能化分析，應用雲端進行電子商務管理；到線下的企業展店選址或市場定位提供「即時商業智慧決策支援平台」，滿足虛實通路需求，讓您成為智慧頭家，翻轉企業格局。
訊息來源：中華民國資訊軟體協會
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216845.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》