何處是我店？北祥獲經濟部工業局補助 輔助企業展店選址決策中央社 (2017-07-07 17:36)
何處是我店？北祥獲經濟部工業局補助 輔助企業展店選址決策
(中央社訊息服務20170707 17:31:58)中華民國資訊軟體協會主辦的「2017台北國際軟體應用展」於7/3日順利閉幕，北祥股份有限公司(Pershing Systems Corporation) 獲邀參展，由經濟部工業局規劃的「DIGI+數位科技心世代」主題館中展出「數據視野，走進世界」，透過數據及科技帶入商業智慧化，藉由政府的開放資料、結合商研院研究資料，以及北祥的產業探勘資料，打造「即時商業智慧決策支援平台」，以優化決策、掌握商機為核心理念，輔助企業進行專業選址決策分析。
經濟部工業局為擴散「數位國家，創造經濟」推動效益，開創「DIGI+數位科技心世代」主題館，提供主舞台區讓受補助計劃業者展示成果，北祥公司以商務決策嶄露頭角，原為單純提供軟硬體銷售的資訊公司並獲經濟部工業局的補助，以加速升級、落實再造、分享成果為核心價值，繼續為企業客戶數位轉型服務。
訊息來源：中華民國資訊軟體協會
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