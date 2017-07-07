樂活美學零距離－新園日托站「畫我們的故事」成果展



(中央社訊息服務20170707 17:26:47)「沒想到我這一輩子居然能{開畫展」，新園日托站的長輩看到圖畫作品被展示出來，喜極而泣。擔任「畫我們的故事」指導老師江美惠也十分驚豔長輩的作品，她萬萬沒想到，日托站的長輩從一開始連提筆畫圖的意願也沒有，到現在幾乎可以秀出4至5幅作品，甚至有人可以完成7、8幅的作品，除了感動，還是感動。



國立臺東生活美學館為貫徹文化部文化平權政策，呼應其所推動的「高齡人口文化近用計畫」，自5月5日起至6月30日結合一粒麥子基金會在臺東市新園老人日托站辦理「畫我們的故事」活動，期望藉此提供臺東縣高齡人口接近優質學習活動與環境，透過畫畫帶動參與文化活動的意願，達成樂齡人口文化近用權目標。



「畫我們的故事」成果展7日上午9點半在新園日托站舉行，長輩們在江美惠老師循循善誘下，不僅畫出生平第一位原住民女孩，也畫出人生的第一張畫，更作成生平第一本繪本。在江美惠老師致詞時，提及長輩從一開始的拒絕學習到如今可以辦理成果展的地步，成果令人驚豔。她表示，在此活動中他也領略了每位長輩生命的滄桑，勞苦，快樂：也許是自己愛吃的水果、自家種的菜園，我的養雞園，在山上工作，或者是想念兒孫情形，一幅幅作品展現的就是他們生命的軌跡，能透過紙筆表達內心想法，著實不容易。



一粒麥子基金會新園老人日托站督導林秀蓁表示，有些長輩對於學習新事物，的確意願不高，但經老師循循善誘，變得很喜歡來日托站上課，身心都健康起來，最主要他們的內心世界有抒發的管道，是一個很適合需要的活動。



館方表示，「畫我們的故事」除了給予長輩為家庭、孩子付出多年以後，在人生黃金時段，可以好好參與文化活動外，希望這次成果展是一個好的開始，長輩不要受年齡限制，不要受地域限制，持續地將自己的生命故事透過畫畫表現出來，或許有機會在美學館展出自己的作品。(廣告)



訊息來源：文化部



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