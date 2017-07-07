電資學院學什麼？高中生的100問



(中央社訊息服務20170707 17:26:08)大家都使用手機，但手機裡面的APP是怎麼出現的呢？機器人大家都喜歡，活靈活現的動作，卻是多次修改系統後，才能有這麼完美的呈現。義守大學「電機資訊學院」近日舉辦國高中體驗營，帶領大小朋友們更認識領域專長。



要做出一隻能走會動的機器人，可不僅是一門課程就能夠完成的，「電機工程學系」副教授馮介川，長期專注工業機器人研究，在課堂中常與學生分享工業界慣用的人機介面設計，藉以縮短學習課程與業界的落差。



為讓參訪國、高中生有親身感受，電機系大學生在課堂中使用的教具，此次也提供體驗；先由馮介川副教授講解架構後，再讓大學生從旁協助國、高中生組裝。他表示，每個機器人都是學生發揮創意的成果，即便給予一組相同的零件，機器人也不會長得一樣。



在體驗活動中，為了讓機器人把球投進碗裡，學子無不絞盡腦汁，動手拼裝，有大有小、有高有矮，各不相同；「預備、就位、丟球─」幾個團隊幸運地一次就進洞，但不是每個隊伍都這麼幸運，為了更準確地進洞，還得透過程式調整相應參數，多次嘗試才會成功。



「資訊工程學系」體驗活動也相當有趣，副教授陳延華秀出自己的手機，展示裡面自己編寫的小遊戲，從轉輪盤、飛天蛙、青蛙時鐘等均有，陳延華副教授並現場畫起小青蛙，一個圈、兩個圈、三個圈，一隻青蛙的輪廓逐漸出現；陳副教授緊接著帶領學子嘗試寫出簡易轉輪盤程式，但是，看似簡單的動作設定，卻非一蹴可及，台下學子莫不大呼：「不容易啊！」



義大「資工系」設有「嵌入式系統」、「網路與通訊系統」和「多媒體系統」三大領域，大二開始，學生可依照自己的興趣，選讀一個專業領域，例如「嵌入式系統」，目前系所也積極朝向DSP、通訊和自動識別系統的開發努力。



訊息來源：義守大學



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