(中央社訊息服務20170707 17:37:10)新北市第7屆原Band大賞正式開跑啦！由新北市政府原住民族行政局舉辦的全國原住民樂團創作大賽即將於盛夏登場，主辦單位廣發英雄帖，號召群雄，齊聚新北，只要是族語創作歌曲，敢秀敢追夢的原住民樂團，原Band大賞等你來挑戰，首獎30萬元還有專屬MV拍攝，貳獎20萬元，參獎10萬元，總獎金高達60萬元！



初賽網路報名!便利快捷!今年的報名方式利用StreetVoice街聲網路平台徵選報名，報名日期至106年7月14日截止，欲報名參賽者加入後按照徵選指示完成所有步驟即完成報名，簡單快速，如需報名簡章，也歡迎至新北市原住民族行政局網站下載。



星勢力新勢力年輕熱情新能量今年原Band大賞邀請了【I-WANT】，藉由年輕充滿熱情能量的6位團員，舞炯恩．加以法利得、扶桑花樂團忠培Suyu呂傑Vulu、蕭牧時、馮玟璇、曾宇辰（小宇）擔任代言，他們也是2017年臺北世界大學運動會主題曲的演唱團體，以原住民排灣族古調加上流行元素，打敗300多件作品奪得冠軍，團員們以自己的經驗鼓舞原住民樂團勇於追夢參加比賽，只要敢秀，揚名國際指日可待。



專業樂評人發掘未來原民樂團新星今年比賽方式分為初賽及決賽，初賽於106年7月21日進行，邀請到獲獎無數，曾拿過兩屆金曲獎及金音獎等多項大獎阿美族查勞•巴西瓦里老師、原住民始祖樂團哈雷樂團團長排灣族魏金漢老師、27屆最佳原住民專輯製作及歌手巴賴老師、四分衛團長虎神鄭峰昇老師及擔任過金曲獎、金音獎多次音樂評審趙家駒老師，進行遴選，選出12組入圍決賽，評選當日進行現場網路直播，決賽將於106年8月6日 假新北市新店碧潭風景區東岸廣場舉行，決賽除5位評審外還邀請到布農族金曲獎得主王宏恩老師及28屆金曲獎評審主席黃韻玲老師共7位，評審團堪稱為歷年來最堅強陣容，原住民樂團朋友們不要再等待，快來參加今年夏天原住民音樂最大盛事吧，歡迎樂迷粉絲們一同共襄盛舉嗨翻仲夏最ROCK的原民瘋狂夜。



多樣好禮粉絲樂迷好康送第7屆原Band大賞還有多項好禮要送給喜愛原Band的粉絲及民眾，進入12強的決賽樂團將於StreetVoice街聲網路平台進行網路票選，預測奪得前3名樂團的投票者將進行隨機抽獎，可獲得主辦單位準備的專屬好禮，獎品有吉他、行動電源、主視覺背包及歷屆原Band專輯，錯過這次要等明年。(獎品品項執行單位保留同等價值更換權)更多「新北市第7屆原Band大賞-全國原住民樂團創作大賽」相關訊息請上https://www.facebook.com/plesabo/?pnref=story新北原民局FACEBOOK粉絲團查詢報名徵選街聲網站https://streetvoice.com/opportunities/712/新北市政府原住民族行政局網站http://www.ipb.ntpc.gov.tw/下載報名簡章



活動洽詢窗口一、 執行單位：慈利整合行銷有限公司二、 洽詢專線：02-2301-9969 (第 7 屆原 Band 活動洽詢小組 李小姐)三、 電子信箱：cilixwork@gmail.com四、聯絡地址：台北市萬華區西園路二段 243-1 號 2 樓



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