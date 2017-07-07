落實民主法治教育向下紮根 培養法學素養及法治精神 台南律師公會與南臺科技大學合辦高中法律營



(中央社訊息服務20170707 17:16:47)為了落實民主法治教育向下紮根，台南律師公會與高中教師共同擬訂人權及法律相關課程，結合南臺科技大學財經法律研究所於本(7)月5-6日共同主辦高中法律營。共有來自台南、高雄的8所高中共80名學生參加，活動安排學員參觀法庭，模擬法庭競賽，以及邀請許多法律界知名人士演講，透過二天法律營活動體驗，促使學生瞭解法律之多元化與生活化，並提供高中生未來升學與就業之建議。



高中法律營除了安排專業的法律人演講，介紹法官審理制、人民參審制、觀審制、陪審制等制度，同時還邀請台南地院法官陳本良、台南地檢署檢察官王聖豪、律師林媗琪現身說法，介紹自己的工作實務內容，參加活動的同學對於第一次到法庭參觀都感到十分新奇。



南臺科技大學財法所所長張瑞星表示，今年是學校第二年與台南律師公會共同舉辦高中法律營活動，希望讓更多對法律有興趣的同學，能更早了解法律系相關工作內容，同時可以更全方位的規畫自己未來的選讀科系以及職涯發展之安排。本次活動安排學員到台南地方法院進行法庭實況觀摩，透過讓學員參與模擬法庭劇各組審議結論口頭報告，經評比後，選出前三名最佳組別，每組每人可得獎狀乙紙以資鼓勵。全程參與營隊的學員，由台南律師公會頒發營隊證明。



本次參加學校包含臺南家齊高級中學、臺南女子高級中學、臺南第一高級中學、臺南第二高級中學、大灣高中、新豐高級中學、前鎮高級中學、南寧高級中學等，共80名學生參加，同時由南臺科技大學基服社、法律服務社等提供活動協助，讓同學在活潑熱鬧的氣氛中學習法律常識，更能激發學生創意與靈感、培養團隊合作之精神。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216839.aspx