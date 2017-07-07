救國團推動「深耕在地，讓愛轉動-返鄉服務愛高雄」



(中央社訊息服務20170707 17:12:04)為關懷偏鄉弱勢孩童，高雄市救國團結合財團法人陳啟川先生文教基金會號召大專院校熱血青年於暑假之際展開為期六梯次的「可睿特小巨人品格營」下鄉服務。活動以「祥和社會、美化人生」品格營為主題，搭配「環保知識」、「外語文化」、「童軍技能」、「探索動能」等課程，以寓教於樂方式，將品格教育融入營隊各項生活教育中，營造有利學員品格發展與溫暖關懷的學習環境，增強學生良善品格的實踐力。



7/3~7/6首先由正修科大服務志工團學生分批前往美濃國小、新甲國小以及溪寮國小展開服務。昨日辦理結業式，看見學童與服務員共同展現活力與成果，讓人為之驚豔。美濃國小楊瑞霞校長表示，少有營隊特別加強學員「禮節」、「秩序」，透過將品格精神實踐於日常生活與課程中，看見學生短短幾日進步如此之大，相當感動。



救國團高雄市團委會魏繼中總幹事表示，感謝基金會願意針對弱勢族群與有心學習之學生照顧服務，目前尚有文化大學學友會服務隊於7/4~7在大寮區山頂國小進行服務，橋頭區扶霧返鄉服務隊也將於7/7~7/10在橋頭區仕隆國小展開活動。活動定名為「可睿特小巨人品格營」，營隊透過設計情境體驗課程及遊戲導入，讓學童從感受出發，「做中學、學中做」，期望誘發學生積極上進、真誠傾聽與尊重包容的內化潛在等正向特質。



聯 絡 人：高雄市救國團服務組 薄力瑋組長聯絡電話：07-2013141∼5傳真電話：07-2163210



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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