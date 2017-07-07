中國文化大學愛心不放假 5日至8日成功國小服務



(中央社訊息服務20170707 17:14:44)私立中國文化大學學生愛心不打烊，在暑假期間與救國團共同辦理「華岡社會服務隊~米奇的泡泡異想世界育樂營」，本(7)月5日至8日於成功鎮成功國小服務，帶給小朋友滿滿的愛心與歡樂，讓小朋友體驗不一樣溫暖暑假生活。



救國團活動處專門委員李章文、台東縣團委會總幹事林耀埜、成功鎮民代表黃清睦、服務組長王品函等人特於7日上午10時30分在該校操場參加育樂營歡迎會，李章文專門委員特以文化大學學長期許服務隊11位同學要以愛心、熱情和關懷，發揮文化大學專業與服務，帶給小朋友豐富的假期，並提醒同學出門在外務必注意自身的安全，也祝福服務隊同學們服務順利，學習滿滿。救國團主任葛永光宣布，今年起訂為「全國公益日」，邀請民眾一起投入推廣公益，同時推出暑期活動「公益潮T」義賣，印有代表健康、教育、服務、公益的圖案，每一件提撥100元，當作「青年史懷哲計畫」基金，鼓勵大學生投入「大專青年社會服務隊」，返鄉深耕服務，培養一份善心。



救國團總幹事林耀埜表示：中國文化大學成立「華岡社會服務隊」，係本著「人生以服務為目的」的信念和「積極」、「主動」、「參與」的態度，以台灣地區偏遠或教育優先區小學為服務目標，讓具服務熱忱的同學有機會去服務及學習，不僅能讓小朋友收穫滿滿，也讓同學們在大學生涯中達到自我實現的目標。今年暑假特安排於7月5日至8日於台東成功國小進行服務，營隊設計課程融入品格教育及生命教育，並與附近社區合作進行社區清掃，帶給小朋友歡樂與不同以往的學習。讓學童從感受出發，「做中學、學中做」，期望誘發學生積極上進、真誠傾聽與尊重包容的內化潛在等正向特質。服務隊學生亦透過服務，與當地社區產生互動，增廣見聞，並為自己的大學生涯增添無數色彩。 華岡社會服務隊一連辦理4天精彩的育樂營，冀望透過營隊的方向探索，讓大學生懂得生命的珍貴與對生命的認知。另外，有鑑於菸毒酒的危害年齡層逐步下降，育樂營同時設計體驗闖關活動，積極從事反菸、反毒、反檳榔的宣導，希望藉此將正確的健康觀念深植於小朋友的心。服務隊學生亦透過服務過程中，與當地社區產生互動，體會到施比受更有福，為自己的大學生涯增添無數色彩，亦從服務中得到不同的啟發，不單單只是服務的心，更是一種學習的態度。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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