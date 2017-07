台美原住民深度對話 張恩滿「重如鴻毛」洛杉磯展出



(中央社訊息服務20170707 17:14:12)「重如泰山」或「輕於鴻毛」,是生命截然不同的選項。來自台灣的原住民藝術家張恩滿卻提供了另一種想像,她透過影像訴說,就算是最微小的生命,也可以「重如鴻毛」!張恩滿的錄像及裝置藝術展將於今(7)日於洛杉磯臺灣書院開幕,展期至8月12日止,展出內容涵蓋臺灣、美國、加拿大三地的原住民人文地景,歡迎大家共同參與原住民普世議題的深度對話。



此次的展出內容分為三個部份,一進入展場,首先以原住民傳統大型八角風箏為屏幕,投影出台灣和加拿大兩地原住民領地的獨有景觀;其次,張恩滿以影像把觀眾帶進台東杉原海灣的莿桐部落,細微的刻畫部落裡文化流失、傳統領地遭掠奪等深沈的社會議題,並記錄了族人因應的行動與矛盾。隨著文化工作者進入部落,張恩滿與族人共同製作、重現傳說中會發出聲響的大風箏,並傳唱部落傳奇人物 Ngayaw的歌謠。展覽最後設置了實驗編輯台,歡迎民眾拋出問題或提供線索,以延續相關議題的對話與討論。



此外,展覽共安排二場系列活動,7日開幕當晚,張恩滿將與曾來台進行都市原住民研究的史丹佛大學人類學博士候選人Tomo Sugimoto進行圓桌論壇,並邀原住民音樂家演唱傳統歌謠;7月15日將邀長期深入都蘭部落、著有「遙遠的角落:美國音樂家的台灣觀察日記」(A Far Corner: Life and Art with the Open Circle Tribe)的作者Scott Ezell介紹他在台灣原住民部落的經驗,並演出他在都蘭的音樂創作,希望從不同角度促進洛杉磯民眾對台灣原住民文化的認識與瞭解。



張恩滿是出生於台東的排灣族,但自小成長、生活、工作在台北,是在都市成長的新一代原住民,長大後開始追尋身分認同,並啟動了藝術家對祖居地與原住民文化的探尋之旅。該展覽曾於2016年在加拿大溫哥華Centre A國際藝術中心展出,內容包含張恩滿走訪加拿大第一民族部落的歷程,2017年亦在國立臺灣美術館展出,受到廣大迴響。



「重如鴻毛」在文化部支持以及駐洛杉磯辦事處臺灣書院的力邀下巡迴至洛杉磯,展出內容更加豐富,為了促進台美原住民境遇的交流與對照,除了張恩滿個人作品外,此次特別展出美國西部博物館(Autry Museum of the American West)近期特展《Standing Rock: Art and Solidarity》中的短片《We Are in Crisis》,呈現的是美國原住民藝術家參與達科他油管(Dakota Pipeline)抗爭運動的影像作品;同時另展出美國原住民記者Mark Anthony Rolo製作的紀錄片《A Seat at the Drum》,描繪從印地安保留區遷徙到洛杉磯的美國原住民家庭的生活與故事,以及所面臨的各項挑戰。(廣告)



訊息來源:文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216834.aspx