仲夏走出舒適圈 德霖會展系學生下鄉服務接地氣



(中央社訊息服務20170707 17:11:21)大專校院放暑假，多數年輕人的夏天規劃不是打工、就是旅行，或是睡到日上三竿、成天泡在冷氣舒適圈中。德霖科技大學會展與觀光系大二學生，投入教育部審定教育優先區小學，以志工服務方式來展開暑假生活，別具意義。



該系張舒涵同學召集十位同學組成志工團，以「毛小孩」為主題，到雲林縣東勢鄉東勢國小從事五天四夜夏令營活動。「會以毛小孩為主題是因為多數團員有養寵物的習慣，大家都是喵星人、汪星人的疼愛者，而上網瀏覽發覺東勢國小亦有推動照護寵物的社團活動，認為這個小學與團員的生活理念相符合，於是今年三月開始與小學的主任聯絡，串起七月暑期營隊活動的緣份」。



李婉妤同學表示，「除了毛小孩主題，我們還融入客家主題在營隊活動中，因為去年曾投入新北市客家展活動，吸收了不少關於客家文化的知識與資源，經過同學間相互的反思、回饋，我們把當時的客家主題活動精緻、升級，傳授給東勢國小的小朋友知道」。「我覺得經由自己整理、口述後的知識，不太容易會忘記耶，果真體會到教學相長的好處」。



指導老師蔡顯榮表示，「會展與觀光系每年由大二學生自組團隊，投入教育部教育優先區小學暑期活動，迄今已連續16年，這是一件由學生從企劃書撰寫、活動課程設計、場地探勘、社群經營一手包辦的實踐性課程，學生能在仲夏天氣中走入偏鄉做志工，真的很辛苦、也很偉大，經常是學生畢業多年後的難得回憶」。



黃詩涵同學表示，「小朋友真的是太可愛了，偏鄉小孩因為物質需求沒有都市小孩高，很純真、很樂天、很容易滿足，臉上的笑容開到不行，感染力很強大，連帶我都受影響的心情大好，是我要謝謝他們」。劉漢如同學表示，「一輩子沒來過雲林東勢，沒想到一來就是連續六天五夜，每天太陽昇起後能與好友一起做志工，然後在夕陽餘暉下回到三合院休息，真的是很特別的經驗，我從來沒想過自己可以這樣的接地氣」。蔡孟君同學表示，「以前都覺得當老師真好，現在才體會到當老師真不容易，九月返校上課一定要當個用功讀書的好學生」。



7月8日是「毛小孩」團隊在雲林東勢國小服務的最後一天，連續五天與小朋友的相處留下了不少美好照片，團隊離別前製作「回顧微電影」，激起不少人淚光，也為活動譜下美好回憶。



訊息來源：德霖技術學院



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