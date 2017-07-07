國境之南的翻轉照顧 創造出屬於在地的自立支援模式 屏東縣首次導入青年暑期工讀進行職場教育體驗



(中央社訊息服務20170707 17:10:27)屏東縣政府於7月6日至7月7日運用「公益彩券盈餘分配基金」，邀集衛生福利部南區老人之家及社團法人雲林縣老人福利保護協會，合辦自立支援導入失能阿公阿嬤體驗營，連續2年辦理是期望將自立支援照顧模式的觀念與做法融入本縣之長照機構現場，亦透過參與體驗營及專業團隊輔導的過程中，嘗試從遇到問題至解決問題，激盪出屬於屏東縣的照顧模式，全面倡導回歸以人為本的照顧，喚起一線照顧工作者的照顧魂，建立有尊嚴自主的照顧環境。 縣府為能促進年輕學子畢業後投入長期照顧服務工作以及改觀對機構照顧之刻板印象，首次於106年度青年學生公部門暑期工讀職缺新增「自立支援照顧模式服務學習職場教育計畫」項目，廣召具有大專院校護理、社工、職能治療、老福等相關學系背景之學生參與，目前有3家機構成為職場教育計畫的工讀輔導單位，包括椰子園老人養護之家、長青老人養護中心及托媞園老人長期照顧中心，以期藉由工讀過程讓年輕學子認識長照服務環境，更期待年輕世代的投入為本縣照顧模式創造新意，這也是屏東縣政府目前正在推動的翻轉照顧。 為期2天的完整課程，不單只有學習照顧概念及實務教學，更讓學員們親身體驗，亦特別邀請椰子園老人養護之家蔡秀蘭主任跟大家分享機構導入期間的經驗，以瞭解實務執行現場的情形，蔡主任表示自立支援照顧模式改變“傳統照顧(依賴照顧者)”服務型態，將日常生活照護需求融入生活復原訓練元素，恢復長輩正常化獨立自主能力，達到不臥床、不約束、不尿布有尊嚴的生活，我們都是這波推動翻轉的重要推手，讓照顧不再是被冠上把屎把尿的刻板印象，而是份讓人覺得舒服且安心的專業。 參與學員也分享，當矇著眼睛被約束失去身體自主權，試圖掙脫卻愈來愈緊，無法隨意伸展，甚至有種絕望感，學員有下課的時間，但長輩卻是要面對不知何時才能被鬆綁的漫長歲月；而包起有擬真排洩物的尿布悶熱又黏膩，連走路都感到不舒服，加上坐下起立及翻滾磨蹭等動作，充分體會和排洩物尿布合為ㄧ體的感覺，寧可憋尿，也不願意解在尿布上；喝著添加增稠劑的五穀米漿、湯匙在嘴邊刮來刮去，被粗魯餵食的感受，都讓學員想到在工作現場會因為方便，時常會忽略長輩的感受，使我們自以為的照顧模式成為變相虐待老人的可能，經歷過這次體驗營，回到工作崗位後，會重新思考照顧的方式，真正去從長輩的需求著眼，讓我們的阿公跟阿嬤獲得有尊嚴的照顧。 目前「自立支援照顧模式」於本縣已有15家長照機構導入，也有部落長照服務據點加入導入行列，推展到居家服務及日間照顧中心；這次共有12家老人機構及16名暑期工讀生與實習生，其中有6家為新加入之機構，期望能全面推廣至本縣長期照顧機構，提升照顧技能及品質，建構本縣優質高齡安居大社區。 本次失能阿公阿嬤體驗營響應參加之機構有慈暉老人長期照顧中心、順心老人長期照顧中心、順仁老人養護中心、枋寮老人養護中心、朝陽老人長期照顧中心、衛生福利部南區老人之家、椰子園老人養護之家、長青老人養護中心、托媞園老人長期照顧中心、琉璃光老人長期照顧中心、聖欣老人養護中心、崑泰老人長期照顧中心。



訊息來源：屏東縣政府



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