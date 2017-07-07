個案淋巴系統引發腿水腫 屏縣府社會處社工啟動救助措施中央社 (2017-07-07 16:50)
個案淋巴系統引發腿水腫 屏縣府社會處社工啟動救助措施
(中央社訊息服務20170707 16:49:44)兩年多前，林先生左腿感染蜂窩性組織炎，目前兩腿因為淋巴系統病情惡化腫成象腿，因象腿屬罕見疾病健保不給付，經高雄長庚醫院醫療評估，手術費用共需60萬元。屏東縣府社會處社工員於今年2月協助林先生取得低收資格，協助其減免就醫醫療費用以及改善家庭經濟狀況。
林先生目前與母親、小妹及兩位女兒同住，其照顧及家庭支持系統足夠；另外針對林先生的身體狀況及就醫需求，縣府於7月7日下午再次前往案家訪視，後續會再依醫師的專業評估結合資源轉介與協助。
訊息來源：屏東縣政府社會處
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