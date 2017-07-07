桃園今年首宗日本腦炎 全國累計11例中央廣播電台 (2017-07-07 16:44)
疾病管制署今天(7日)公布桃園市今年(2017)首例日本腦炎確定病例，一名71歲的女性6月20日因發燒、倦怠、頸部僵硬及認知退化等情形住院治療，7月6日確診為日本腦炎，目前個案症狀已逐漸改善，相關接觸者都沒有疑似症狀。
疾管署表示，現在正處日本腦炎流行季，包括高雄市、屏東縣、彰化縣、台南市、新北市、嘉義縣及桃園市都出現確診個案，今年全國已累計共11例病例。
疾管署指出，感染日本腦炎後大多無症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重則可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，甚至死亡。接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，呼籲住家或活動場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應提高警覺，加強落實防蚊，並可自費接種疫苗，以降低感染風險。
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